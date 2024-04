E se il Generale Vannacci si dichiarasse antifascista?

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 aprile 2024) In coincidenza delle celebrazioni resistenziali del 25 aprile è venuta intensificandosi la pressione nominalistica volta a ottenere da Meloni e soci la propria autocertificazione di “antifascismo”. L’ennesima attribuzione alle etichette di una funzione salvifica, tale da eleggerle a vera e propria Lourdes linguistica. Come se il fascismo storico avesse ancora una valenza paradigmatica riproponibile paro paro nel XXI secolo. Forse questo può valere per un sopravvissuto di un’altra generazione – come nel caso di Ignazio La Russa – non certo per la sua figlioccia in spirito, la bulletta pigliatutto Giorgia, cresciuta in altri tempi. Dunque caratterizzata da un profilo culturale marchiato dall’oscurantismo di destra di quest’epoca, in cui il mussolinismo è soltanto folklore: un arcaico simbolismo di cui ormai gli stessi praticanti ignorano i significati. Semplicemente gli umori retroversi ...