La vittoria della Juventus dedicata a Fortunato – 29 aprile 1995 – VIDEO

Lo Stadium è il teatro di una sfida particolarmente dimessa tra Juve e Milan, due squadre che dal campionato hanno raccolto meno di quanto ci si aspettasse la scorsa estate e che ha valore in ottica Champions League soltanto per i bianconeri, che dopo il pareggio 2-2 contro il Cagliari non sono ... Continua a leggere>>

Lo Stadium è il teatro di una sfida particolarmente dimessa tra Juve e Milan, due squadre che dal campionato hanno raccolto meno di quanto ci si aspettasse la scorsa estate e che ha valore in ottica Champions League soltanto per i bianconeri, che dopo il pareggio 2-2 contro il Cagliari non sono ... Continua a leggere>>

Lo Stadium è il teatro di una sfida particolarmente dimessa tra Juve e Milan, due squadre che dal campionato hanno raccolto meno di quanto ci si aspettasse la scorsa estate e che ha valore in ottica Champions League soltanto per i bianconeri, che dopo il pareggio 2-2 contro il Cagliari non sono ... Continua a leggere>>

Antonio Conte avrebbe dato disponibilità ad allenare tre società: Milan, Napoli e juventus - Secondo il giornalista sportivo Massimo Pavan il tecnico pugliese sarebbe pronto a ritornare ad allenare nel campionato italiano ...

Continua a leggere>>

juventus, Crosetto: 'Regala sempre un tempo agli avversari' - Il giornalista sportivo a Repubblica ha aggiunto che la squadra bianconera ha perso tutte le certezze che aveva ...

Continua a leggere>>

juventus, per il centrocampo pronto un parametro zero - Il dubbio riguarda l’età non più verdissima di Jorginho. Il prossimo 20 dicembre compirà 33 anni, non proprio l’ideale per un club che sta cercando di aprire un ciclo. Tuttavia, essendo un parametro ...

Continua a leggere>>