Un musical per dire che il Ducato non è un posto solo per vecchi - Il trailer

(Di lunedì 29 aprile 2024) LO SPETTACOLO. Domenica 12 maggio il Teatro Donizetti ospiterà la manifestazione voluta per celebrare il secolo di vita del sodalizio. «Accogliamo anche i più giovani».

Firenze, 19 aprile 2024 – Dopo il grande successo del concerto inaugurale del 13 aprile, che ha visto alzarsi il sipario sull’86esimo Festival del Maggio Musicale Fiorentino in una Sala Mehta esaurita in ogni ordine di posto, prende avvio la programmazione lirica del Festival, che – nell’anno che ... Continua a leggere>>

‘The Tortured Poets Department’, in una settimana vendute 1.914.000 copie fisiche - C’è da dire che dubbi se ne avevano pochi. Nei primi mesi del 2024 Taylor Swift aveva continuato a infrangere record su record nell’industria musicale, battendo Michael Jackson per gli incassi del ...

Cologno Monzese piange la morte del prof di musica Lamura - Cologno Monzese si è trovata costretta a dire addio al professore di Musica Gianluca Fabio Lamura, scomparso improvvisamente nel fine settimana. Dolore per la morte del prof Lamura Dalla pagina ...

Apple Music oggi ti REGALA 1 mese GRATIS - Approfitta subito dell'incredibile occasione online: scegli Apple Music, per te subito 1 mese gratis in regalo per ascoltare la tua musica.

