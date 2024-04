Livorno - 67 immigrati sfruttati per il lavoro nei campi | 10 arresti

Lo studio universitario che demolisce la libera circolazione - “Si trasferiscono qui solo cittadini comunitari che hanno un lavoro”. FALSO. Il 40% degli immigrati UE, ovvero quasi la metà, è arrivato per ricongiungimento familiare. Quindi completamente al di ...

Continua a leggere>>

Napoli, boom di badanti abusivi, otto su dieci sono irregolari: «C’è rischio caporalato» - Cercasi badante, ma inutilmente. Migliaia di anziani e famiglie in difficoltà, bisognosi di assistenza. In realtà, le badanti ci sarebbero, ma mancano i permessi di soggiorno.

Continua a leggere>>

Law and the City / Intervista all’avvocata Chiara Muston sulle nuove regole per l’immigrazione in UK - Ad essere cambiati, oggi, sono gli importi minimi da garantire ai lavoratori, ma non le regole generali: l’American Dream in salsa britannica di chi veniva a Londra per imparare l’inglese e nel ...

Continua a leggere>>