Meloni a Pescara - identità e sovranismo | la sfida è tutta a destra E il no alle larghe intese

La premier Meloni chiude la conferenza programmatica FdI a Pescara e annuncia la sua candida tura per Bruxelles in tutte le circoscrizioni. Schlein: «Un’ora di discorso senza affrontare i problemi degli italiani» Continua a leggere>>

Pescara, dal nostro inviato. E’ una discesa in campo, perché è così che l’ha voluta chiamare Giorgia Meloni. Lei che qui, in riva all’Adriatico, vuole continuare a essere considerata una “... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Continua a leggere>>