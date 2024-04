Calcio | Oltre 350mila in piazza Duomo per la festa scudetto dell' Inter

Alessandro D’Avenia, scrittore e tifoso del Milan, ha raccontato del suo amore per il calcio al Corriere della Sera Lo scrittore Alessandro D’Avenia racconta oggi sul Corriere della Sera il suo amore nel calcio. Lo fa nella rubrica in prima pagina del lunedì, Ultimo banco, in un pezzo intitolato ...

Piero Ausilio è al settimo cielo per la vittoria del 20° scudetto dell’Inter. “E’ pazzesco. Sono qui da tantissimi anni, non ho mai visto una cosa del genere”. Sono le parole del direttore sportivo nerazzurro ai microfoni di Sky Sport. “Questa squadra ha dimostrato ampiamente il suo valore. E per ...

