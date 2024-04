Elezioni Messico | il secondo dibattito presidenziale

Chiusi i seggi in Basilicata: secondo gli instant poll commissionati da Telenorba alla società specializzata Yoodata per le regionali della Basilicata, il governatore uscente, Vito Bardi (centrodestra) è nettamente avanti, con una forbice del 53-57 per cento, seguito da Piero Marrese ...

Pubblicato il 22 Aprile, 2024 (Adnkronos) – Si sono riaperte alle 7 le urne in Basilicata per l'elezione del presidente della giunta regionale e per il rinnovo del Consiglio regionale della dodicesima legislatura. Si vota sino alle 15, subito dopo la chiusura dei seggi inizierà lo spoglio. Ieri ...

