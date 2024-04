Trovati con oltre tre chili di droga in casa | in manette due fratelli pontini

(Di lunedì 29 aprile 2024) Pubblicato il 29 Aprile, 2024 Una importante operazione antiquella condotta dalla Squadra Mobile, durante la quale due, di 44 e 48 anni, sono stati arrestati per il possesso di una notevole quantità di sostanze stupefacenti, quasi tretra cocaina, hascisc e marijuana. L’intervento della polizia è avvenuto all’alba di venerdì, quando sono state effettuate perquisizioni domiciliari nelle abitazioni dei due uomini, situate in una zona costiera tra Borgo Santa Maria e Sabotino. Ritrovamento e Sequestro diGli agenti, guidati dal vice questore aggiunto Mattia Falso, hanno scoperto e sequestrato quasi tredi, compresi hascisc, marijuana e cocaina. Le informazioni che hanno portato a queste perquisizioni sono state il frutto di un’attenta ...

Il 5 giugno 2006 Francesco e Salva Tore Pappalardi, noti come Ciccio e Tore , precipitarono in un pozzo a Gravina di Puglia (Bari). Cosa accadde Continua a leggere>>

Pubblicato il 11 Marzo, 2024 Un’altra tragedia in montagna. Ancora morte sulla neve e questa volta si tratta di una vera strage . Sulle Alpi svizzere è scomparsa per sempre un’intera comitiva, un’intera famiglia. Perché la maggior parte delle vittime apparteneva allo stesso nucleo familiare, ... Continua a leggere>>

USA: bimbo di 10 anni si sveglia e trova l’intera famiglia senza vita - È avvenuto in Oklahoma, dove il bambino, il cui nome non è stato rilasciato ai media, si è alzato ed ha trovato i corpi senza vita della madre, il padre ed i tre fratelli maggiori. La polizia di ...

Continua a leggere>>

Guccini divide gli alleati: "Grave l’evento in chiesa". Ma fratelli d’Italia boccia l’affondo degli azzurri - Forza Italia censura l’evento con il cantautore alla Pieve di Gropina. I meloniani: "Criticare l’iniziativa in terra consacrata non ha senso". Scintille in vista del voto: i due partiti corrono con ca ...

Continua a leggere>>

Meloni: «Scrivete Giorgia e cambiamo l'Europa. Sinistra all'opposizione come in Italia» - Giorgia Meloni, detta Giorgia. «Chiamatemi per nome. Sulla scheda, scrivete Giorgia». Settanta minuti di arringa sotto il tendone blu sulla spiaggia di Pescara ed ecco ...

Continua a leggere>>