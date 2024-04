(Di lunedì 29 aprile 2024) Prevale un clima diottimismo sui mercati europeiin cui mercoledì si riunisce la Fed da cui i mercati non si attendono decisioni su un cambio di rotta ma piuttosto indicazioni se un taglio dei tassi potrebbe avvenire avvenire nel secondo trimestre. A sostenere le Borse del Vecchio Continente e anche i futures americani sono poi i risultati previsti domani e giovedì dei big tech che non li hanno ancora diffusi, vale a dire Amazon e Apple. La migliore dietro a Londra (+0,46%) è Parigi (+0,32%) dove Vivendi è debole dopo i ricavi trimestrali (-0,95%). Più cauta Francoforte (+0,17%) in vista dell'inflazione tedesca oggi alle 14 mentre c'è da segnalare ad Amsterdam la corsa di Phillips (+32%) che ha accantonato 982 milioni di euro per risolvere le richieste di risarcimento negli Usa legate al richiamo dei dispositivi ...

Borsa: l'Europa in cauto rialzo nella settimana della Fed - Prevale un clima di cauto ottimismo sui mercati europei nella settimana in cui mercoledì si riunisce la Fed da cui i mercati non si attendono decisioni su un cambio di rotta ma piuttosto indicazioni s ...

Continua a leggere>>

Chi in attacco contro il Leverkusen Ecco come sta Lukaku - cauto ottimismo in casa Roma per il recupero dell'attaccante belga dopo l'infortunio rimediato nel ritorno dei quarti di Europa League contro il Milan ...

Continua a leggere>>

Borse in verde nella settimana della Fed: mercoledì la decisione sui tassi - Avviso esplicito sui rischi: Il trading degli strumenti finanziari e/o di criptovalute comporta alti rischi, compreso quello di perdere in parte, o totalmente, l’importo dell’investimento, e potrebbe ...

Continua a leggere>>