Verissimo - sorpresa top di Silvia Toffanin per Pier Silvio Berlusconi

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di lunedì 29 aprile 2024) Programmi tv. “”, durante la puntata andata in onda nella giornata di ieri, domenica 28 aprile 2024,ha voluto fare unaal marito,. Scopriamo insieme che cosa è successo e quali sono stati gli ospiti della puntata.Leggi anche: “Amici”, paura per Maria in diretta: cos’è successo Leggi anche: “L’Isola dei Famosi”, chi sarà il prossimo ad abbandonare “”,e la”, durante la puntata di ieri, domenica 28 aprile 2024,ha voluto fare una ...