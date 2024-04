G7 - Poggi Deloitte | L' intelligenza artificiale rappresenta volano di accelerazione di tutti i processi di transizione

(Adnkronos) – Maggiore sostegno alle imprese innovative e allo sviluppo dei giovani talenti, mettendo al centro le nuove tecnologie e la formazione delle competenze digitali per le future generazioni. Questo e molto altro nel corso della Conferenza andata in scena oggi allo Europe Experience di ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Maggiore sostegno alle imprese innovative e allo sviluppo dei giovani talenti, mettendo al centro le nuove tecnologie e la formazione delle competenze digitali per le future generazioni. Questo e molto altro nel corso della Conferenza andata in scena oggi allo Europe Experience di ... Continua a leggere>>

(Adnkronos) – Al via la conferenza su “Transizione digitale e intelligenza artificiale: sfide e opportunità per il futuro” promossa dall’ANGI – Associazione Nazionale Giovani Innovatori in collaborazione con gli Uffici del Parlamento Europeo in Italia. Appuntamento lunedì 8 aprile dalle ore 9,00 ...

Continua a leggere>>