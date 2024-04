Per Deadpool & Wolverine non dovete fare i compiti a casa sull' MCU - è pensato per divertirs - parola del regista

Sarebbero in corso i reshoots di Deadpool & Wolverine , i fan si chiedono quanto dureranno visto che il film arriverà nei cinema il 24 luglio, ma il regista r assicura i fan. Le riprese aggiuntive sono diventate la norma per i film dei Marvel Studios. Deadpool & Wolverine non fa eccezione, ... Continua a leggere>>

Il regista Shawn Levy ha spiegato che non sarà necessario conoscere i dettagli dei precedenti film del MCU per apprezzare Deadpool & Wolverine. Il regista Shawn Levy ha assicurato che non sarà necessario aver visto i precedenti film della Marvel per poter capire e apprezzare Deadpool & ...

Continua a leggere>>