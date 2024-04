Salvini torna a fare l' opposizione | il duro attacco contro il suo stesso governo

(Di lunedì 29 aprile 2024)la campagna elettorale eil Matteo"di lotta e di". In vista delle elezioni europee di giugno, il leader del Carroccio ripropone loschema già visto durante i governi Conte I e Draghi, cercando di attirare consensi attaccando tutti, come se non fosse vicepremier...

Sono Carla Bruni , Matteo Salvini e Loredana Bertè i primi Ospiti della nuova stagione di Belve, il programma cult di Raidue ideato e condotto da Francesca Fagnani, in onda da stasera alle 21.20 per cinque puntate. Vero e proprio fenomeno virale, Belve è uno dei programmi di maggior successo sui ... Continua a leggere>>

ITALIA. La Lega di lotta e di governo, il partito più longevo che ha attraversato in modo rumoroso Prima e Seconda Repubblica, ha festeggiato i suoi primi 40 anni in una condizione di stallo febbrile. Continua a leggere>>

Elezioni europee: Meloni si candida e chiede un referendum sul Governo. Calenda si autosconfessa e scende in campo - Meloni e Calenda in campo come Schlein, salvini e Tajani ma nessuno di loro andrà mai al ... Calenda ci ripensa e si candida alle europee Carlo Calenda torna sui suoi passi e decide di candidarsi in ...

Meloni: «Scrivete Giorgia e cambiamo l'Europa. Sinistra all'opposizione come in Italia» - Giorgia Meloni, detta Giorgia. «Chiamatemi per nome. Sulla scheda, scrivete Giorgia». Settanta minuti di arringa sotto il tendone blu sulla spiaggia di Pescara ed ecco ...

Meloni: “Votate Giorgia”. La premier trasforma le Europee in un referendum - Ufficiale la candidatura, con un trucco per far scrivere il suo nome sulla scheda: “Sono del popolo”. L’attacco al Ppe e la stoccata a salvini assente: “Fa il ...

