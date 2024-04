EstateLandia | i nuovi centri estivi del Csi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 aprile 2024) Arezzo, 29 aprile 2024 – Dopo il grande successo delle attività invernale e pasquali, per l’Area Educativa del Comitato di Arezzo del Centro Sportivo Italiano è tempo di preparare l’estate. Dall’undici giugno i bambini e le bambine dai 3 anni in su potranno partecipare a “”: iche si svolgeranno per tutti i mesial San Domenico Village, casa del Csi. Illustra ila Responsabile dell’Area Educativa Vincenza Balsamo: “Veniamo dai numeri grandissimi dello scorso anno, in cui oltre 100 famiglie ci hanno dato fiducia affidandoci i loro bambini e bambine. Per questo in primis ringrazio loro per averci fatto crescere. È il quarto anno per i nostri, che ...