Venduto per 1,5 milioni l' orologio d' oro indossato da John Jacob Astor IV - l' uomo più ricco a bordo del Titanic

(Di lunedì 29 aprile 2024) Und’orodaIV, l’piùdel, è statoall’asta per la cifra record di quasi 1,5di dollari. L’è statoa dieci volte il prezzo d’asta previsto, stabilidendo un «nuovo record mondiale per i cimeli del», ha spiegato alla Cnn Andrew Aldridge, amministratore delegato della casa d’aste Henry...

‘The Tortured Poets Department’, in una settimana vendute 1.914.000 copie fisiche - Le oltre due milioni di unità equivalenti lo rendono inoltre il secondo ... Last but not least, The Tortured Poets Department è diventato il terzo album più venduto dell’era moderna (cioè dal 1991, ...

Musk continua a pressare la Cina per approvare le Tesla autonome - Elon Musk, CEO di Tesla, SpaceX, X e altre aziende dedicate all'IA, è atterrato domenica a Pechino per una visita a sorpresa. Il miliardario sta facendo il po ...

