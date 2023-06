Video | Spalletti e l' anno sabbatico | ' ' Il mare mi sta sui cogli' '

Show dell'ormai ex tecnico del Napoli, Luciano, che scherza davanti alle telecamere dopo aver partecipato all'evento organizzato ...A margine dell'evento organizzato dall'AIAC, \''The Coach Experience\'' Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni sul tecnico della ...Lucianosulla finale di Champions League tra Manchester City ed ...

VIDEO - Spalletti: “Italiano poteva essere quello giusto, ma ADL non sbaglia. Finale Peccato, a noi... Tutto Napoli

Stasera a Istanbul una finale di Champions che il suo Napoli ha davvero immaginato vicina. «Sì, c'è rammarico per non aver passato il turno, potevamo arrivarci fino in ...Il tecnico, a margine della partecipazione a The Coach Experience in quel di Rimini, ha parlato della finalissima di Champions League.