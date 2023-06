Viabilità Roma Regione Lazio del 10-06-2023 ore 18 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 giugno 2023) Astral infomobilità Un saluto da Astral infomobilità un servizio dellaper Manuel incidente su via Appia all’altezza di Castel Gandolfo con code nei due sensi di marcia su via Tiburtina code per incidente all’altezza del raccordo In entrambe le direzioni cose per incidente anche sulla Firenzea Ponzanono e Magliano Sabina in direzione di Firenze Si segnalano Inoltre i contatti su via Litoranea da Ardea a Capocotta nelle due direzioni Continuiamo con gli eventi nella capitale nella zona del centro si sta svolgendo ilPride istituiti i divieti di transito e sosta nelle vie interessate dall’evento sono anche deviate e limitate numerose linee di bus infine il trasporto pubblico la linea convenzionali Firenzee Orte Fiumicino è allentata in direzione ...