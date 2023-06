Inter-Manchester City | Rodri | “Sogno che si avvera”

(Di sabato 10 giugno 2023) “Sono emozionato. È unche si. I tifosi hanno aspettato questo momento per tanti anni. Se lo meritano, ce lo meritiamo”. Lo ha detto il centrocampista del, autore del gol che vale la vittoria della Champions League in finale contro l’. “Nel sono soddisfatto del mio primo tempo, ma le finali sono così – ha aggiunto a BT Sport -. Non puoi pretendere di giocare sempre bene. Abbiamo più ambizioni. È un. Speriamo di ripeterci l’anno prossimo, ora meritiamo di festeggiare. Questo è per tutti i giocatori che hanno reso grande il club”. SportFace.

ROMA - Una sconfitta che fa male per l'quella incassata dalCity in una finale di Champions League equilibrata , in cui i nerazzurri hanno sprecato diverse occasioni nell'arco della partita e sono stati invece puniti da ...Commenta per primo IlCity batte l'nella finale di Istanbul e vince la Champions League , facendo felice anche il Feyenoord : la squadra campione d'Olanda sarà testa di serie ai gironi dell'edizione 2023/...Commenta per primoCity -Onana 7: Halaand arriva in area e ci prova con forza, ma lui ci mette il braccio e respinge la conclusione. Non vede neanche partire il tiro di Rodri e deve raccogliere la ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

Al Manchester City dei miliardari basta un solo, misero gol per avere la meglio su un’Inter gagliarda, che cede solo nella ripresa e solo perché i suoi attaccanti hanno sbagliato due occasioni clamoro ...Come già accaduto con Europa League e Conference, la Juventus si complimenta con la vincente della finale di Champions: è polemica ...