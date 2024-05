Joselu - il Real trova il bomber | l’eroe improbabile di Ancelotti

Leggi tutta la notizia su seriea24

(Di giovedì 9 maggio 2024) (Adnkronos) – José Luís Sanmartín Mato. Per tutti,. E’ lui, centravanti di 34 anni,delMadrid nella Champions League 2023-2024. L’attaccante di scorta firma una doppietta incredibile in 5 minuti e ribalta la semifinale contro il Bayern Monaco: 2-1 per la squadra di Carloe blancos in finale, un’altra volta.vive ‘la notte’ della vita dopo una carriera da comprimario con la valigia in mano. L’attaccante nato a Stoccarda e transitato nelMadrid a 21 anni, con una presenza e un gol nella Liga 2011-2012, cerca gloria tra Germania e Inghilterra. Gioca nell’Hoffenheim, nell’Eintracht, nell’Hannover. Poi nello Stoke e nel Newcastle. Nel 2019 rientra in Spagna per indossare la maglia dell’Alaves e poi dell’Espanyol. Il lungagnone si conferma ottimo ...