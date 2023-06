Giulia Tramontano | l’autopsia | 37 coltellate | non si è difesa Funerali in forma privata

(Di sabato 10 giugno 2023) Nella giornata di venerdì 9 giugno 2023 è stata eseguitasul corpo di, uccisa al settimo mese di gravidanza dal fidanzato reo confesso Alessandro Impagnatiello, a Senago, in provincia di Milano, dove la coppia viveva. L’esito dell’esame ha confermato le prime ipotesi: sono state almeno 37 leche le sono state inferte, di cui due letali al collo, ma senza che lei provasse a difendersi. La maggior parte dellehanno colpito la vittima nella parte alta del corpo, anche al volto, oltre a una che ha perforato un polmone, mentre non risultano esserci colpi nel ventre. Almeno due, invece, quelle trovate sulla schiena. Nelle prossime settimane si cercherà inoltre di chiarire se ci siano state delleinferte ...

