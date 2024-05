Microsoft | A luglio un negozio mobile Xbox Sarà solo web per evitare le politiche degli ecosistemi chiusi

Brad Hilderman, ex-PR Manager di Microsoft , ha deciso di condividere un commento in merito al caos che si è generato in rete dopo la decisone del colosso americano di chiudere quattro team di sviluppo, cercando in questo modo di far capire agli ...

Microsoft lancerà a luglio il suo store di giochi Xbox sia su Android che su iOS - microsoft lancerà a luglio il suo store di giochi xbox sia su Android che su iOS - microsoft ha confermato ufficialmente l'intenzione di lanciare un suo store di giochi xbox sia su piattaforma mobile Android che su iOS. Stando a quanto affermato da Sarah Bond, presidente di xbox, il ...

Microsoft: la divisione gaming “non è più Xbox, ma Microsoft Gaming”, per le fonti di IGN - microsoft: la divisione gaming “non è più xbox, ma microsoft Gaming”, per le fonti di IGN - Stando alle fonti di IGN, le recenti mosse di xbox sono state imposte dall'alto della dirigenza microsoft e non dal team di Phil Spencer. NOTIZIA di Stefano Paglia — 10/05/2024 In un editoriale ...

Xbox e il futuro dei videogiochi: per Sarah Bond "l'industria non cresce, ma i costi di sviluppo aumentano" - xbox e il futuro dei videogiochi: per Sarah Bond "l'industria non cresce, ma i costi di sviluppo aumentano" - microsoft Gaming non sta passando un periodo felice, tra studi chiusi e ondate di licenziamenti, ma per i vertici di xbox si tratta di decisioni necessarie prese a causa dell'attuale stato del mercato ...