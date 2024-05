Serie A partite di oggi su Sky - DAZN e NOW | dove vedere in diretta T - streaming la 36^ giornata

(Di venerdì 10 maggio 2024)torna il massimo campionato di calcio: eccogli incontri in programma tra venerdì 10 e lunedì 13 maggio., 10 maggio, riprende il campionato di calcio diA per la stagione 2023/2024 con lepreviste dal calendario per la trentaseiesima, che si concluderà lunedì 13 maggio con il posticipo Fiorentina-Monza. Vediamo a che ora e su quali piattaforme si possono seguire leinTV esu, Now e Sky. Focus su Atalanta-Roma, in cerca dei punti Champions dopo le fatiche di Coppa che hanno permesso all'undici di Gasperini di raggiungere la prima finale europea. La Juventus cerca contro la retrocessa Salernitana i punti per accedere alla ...

Le indicazioni per seguire in diretta tv la sfida tra Frosinone e Inter, valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A 2023 / 2024 . La squadra di casa va a caccia di punti salvezza e proverà ad ottenerli allo Stirpe, davanti al proprio pubblico. ...

Gazzetta delo Sport: Inter-Barella, rinnovo vicino. Sarà l'italiano più pagato in Serie A, quanto guadagnerà - Gazzetta delo Sport: Inter-Barella, rinnovo vicino. Sarà l'italiano più pagato in serie A, quanto guadagnerà - Grandi manovre in casa Inter. Come detto anche dal ds Piero Ausilio in una recente intervista, si sta lavorando ai rinnovi e quello più caldo potrebbe essere quello.

La Vigor vuole Clementi: "Aspettiamo l’ok del mister" - La Vigor vuole Clementi: "Aspettiamo l’ok del mister" - serie D, il ds dei senigalliesi Moroni: "Siamo convinti di andare avanti con lui. Sul fronte dei giocatori sarà difficile trattenere Scheffer chiesto anche dalla B".