Spalletti | Ancelotti è stato fortunato contro il Bayern - qualche svista arbitrale c’è stata

(Di venerdì 10 maggio 2024) . Il ct della Nazionale lo ha detto nell’intervista concessa al Corriere della Sera. Alla domanda “quanto conta la fortuna nel calcio?” ha parlato solo die del Real Madrid. «Tanto, arriva se te la meriti. Se sai coglierla. Il Real Madrid in finale di Champions è una dimostrazione. Carlo èilc’è. Ma non toglie nulla alla vittoria, ci hanno creduto» Poi ha parlato anche di altro: Scamacca è rinato, c’entrano i suoi rimbrotti sui videogiochi? «Il merito è di Gasperini che lo allena, se inmodo l’ho sollecitato ad avere una reazione sono contento, il mio fine è questo. La tecnologia è importante ma va contestualizzata. Bisogna stare connessi ...

Se il nonno Bud Spencer dava botte da orbi ma per finta e per esigenze di copione, per la legge del contrappasso il nipote invece è stato vittima di un pestaggio e senza apparente motivo. Il manager 32enne Alessandro Pedersoli era con la sua ...

A quasi un anno dalla conclusione della serie , la star ha riflettuto sulla sua eredità Trascorso quasi un anno dal finale di The Flash , che ha chiuso i battenti al termine della sua nona stagione su The CW, Grant Gustin è tornato a riflettere ...

Il Tornado che si è abbattuto in Nebraska, negli Usa, il 26 aprile ha causato molti danni. Ha deva stato diverse cittadine e alcune persone si sono ritrovate senza casa . In questo disastro è rimasto coinvolto anche il cane Zeus , un rottweiler ...

Verona, concerto "Una Nessuna Centomila": «Mio figlio in carrozzina su quella pedana in Arena. È stato triste e umiliante» - «Potrei raccontarvi che è stato bellissimo, ma in realtà sono così stanca di subire umilianti retroscena per poter portare Matteo ai concerti... ». Sabine Bertagnolli è una mamma bolzanina di 45 anni ...

Martina Stella al RIFF ricorda "L'ultimo bacio": «Un provino fortunato, fui subito scelta» - «Un provino fortunato, fui subito scelta», ha ricordato l'attrice, che arrivò all'appuntamento che vale una carriera grazie all'agenzia di moda con la quale all'epoca lavorava. Fu il coronamento di un ...

UN GIRO DI TWEET. LE CANZONI DI FORTUNATO, LA GAFFE RISCHIOSA DI FABRETTI, LA SCELTA ALTERNATIVA DI GIADA BORGATO - Nel lunedì mattina di Novara, Pier Augusto Stagi aggirandosi nella carovana del Giro d'Italia ha riaccolto Davide Cassani e raccolto per i nostri microfoni la sua disamina tecnica, come sempre ...