Battipaglia - ruba biglietti gratta e vinci | arrestato

(Di venerdì 10 maggio 2024) In data 9 maggio il personale del Commissariato di P.S. diha tratto in arresto, per il furto aggravato un uomo, in quanto secondo la ricostruzione operata dalla polizia giudiziaria, l’indagato mediante l’utilizzo di un martello avrebbe danneggiato la vetrina di ingresso di una rivendita di giornali e ricevitoria del lotto asportando alcuni” e una piccola somma di denaro. Segui ZON.IT su Google News.

