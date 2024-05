La sinistra non può fingere di non vedere Milano affronti i nodi sicurezza e immigrati

(Di venerdì 10 maggio 2024) Il sindaco e il Pd non hanno voluto contrastare l'emergenza criminalità, parlando dell'immigrazione solo come un'occasione di integrazione. Ora tornino alla realtà

