Cosa studiare per lavorare con l' intelligenza artificiale? Parola a Cosimo Dadorante di Genesis Consulting e Scuola Leonardo Da Vinci

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) - In Puglia i primi due enti di formazione professionale accreditati dalla Regione che oltre a formare le sempre più richieste figure di OSS, erogano corsi per ottenere la qualifica di Tecnici Operatori IA Lecce, 10 maggio 2024. Negli ultimi anni il mondo del lavoro ha subìto profondi cambiamenti, basti pensare alle nuove figure professionali chiamate ad interagire con l'(AI). Un fenomeno che fa comprendere quanto per ottenere un posto di lavoro, la scelta del giusto percorso formativo sia un elemento cruciale. “L'è entrata a gamba tesa nelle nostre vite e nel mondo del lavoro, dove sono sempre più richieste anche figure tecniche con specifiche skills: professioni del futuro e del presente”. È questo il commento di...