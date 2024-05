Pionieri dell’innovazione nel settore sanitario

(Di venerdì 10 maggio 2024) Envirotek Italia continua a consolidare il proprio ruolo di azienda leader nel campo della ricerca e della produzione di soluzioni innovative nel. Fondata con l’obiettivo di introdurre prodotti e dispositivi di qualità garantita per migliorare la vita delle persone, Envirotek ha dimostrato un impegno costante verso l’innovazione e l’eccellenza. Da numerosi anni, Envirotek Italia è attiva nel mercato dei prodotti medicali, paramedicali e dei dispositivi sanitari, offrendo una vasta gamma di articoli che spaziano dalle necessità quotidiane ai dispositivi più avanzati. Una delle aree in cui l’azienda ha concentrato particolare attenzione è quella degli ausili per non vedenti, dove ha introdotto soluzioni all’avanguardia che rivoluzionano l’esperienza di vita di chi affronta le sfide legate alla vista. Storia e impegno Sin dalla sua ...

Milano, 3 mag. (Adnkronos Salute) - Ci sono anche 3 cervelli italiani all'estero , due donne e un uomo - in forze in strutture sanitarie e centri di ricerca, in prima linea nelle emergenze - fra i 100 personaggi più influenti del settore salute, ...

Puglia: Consiglio regionale, respinta la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale - Puglia: Consiglio regionale, respinta la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale - Puglia: Consiglio regionale, respinta la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Giunta regionale ...

Cdp, via a nuove operazioni per 1,7 miliardi - Cdp, via a nuove operazioni per 1,7 miliardi - Il CdA ha dato il via libera a finanziamenti per la realizzazione e l'ammodernamento di infrastrutture strategiche: in particolare, a favore del settore dell'energia ... strutture all'avanguardia nel ...

Biblioteca dei Centri Pastorali - Biblioteca dei Centri Pastorali - di coordinare le iniziative riguardanti la formazione e l’aggiornamento delle persone che operano nel settore, di seguire i vari progetti locali in materia sanitaria. Inoltre l’Ufficio garantisce la ...