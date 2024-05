Barella sgasa verso il rinnovo con l’Inter! E quei dettagli non banali

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nicolòpronto a diventare una bandiera del. Il centrocampista sardo al termine della stagione metterà nero su bianco il suodi contratto. GRANDI PASSI ? Sono in pochi ad amarecome Nicolò. Il centrocampista sardo, che quest’anno ha festeggiato il suo secondo scudetto con la maglia della Beneamata, è pronto a giurare ancora amore e fedeltà nei confronti dei colori nerazzurri. Al termine della stagione, dopo che Zhang risolverà la questione Oaktree, Piero Ausilio e Beppe Marotta definiranno il futuro dell’ex Cagliari.dovrebbe firmare un contratto quinquennale fino al 2029 con stipendio che passerà dagli attuali 4,5 netti a 6.5. Insomma, dopo Lautaro Martinez, anch’egli al lavoro per restare a lungo al, diventerà il ...

