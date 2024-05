L’urlo di diecimila tifosi | Aquilotti - non siete soli!

(Di venerdì 10 maggio 2024) La storia passerà dal ‘Picco’. Ancora una volta il destino del glorioso Spezia si deciderà nel mitico catino a ridosso del mare, che profuma di passione, calore, emozioni.cuoriscenderanno nuovamente in campo al fianco delle Aquile, “pronti a lottare e soffrire per i magici colori bianchi”. È, del resto, il destino del popolo spezzino, visceralmente legato alla squadra della propria provincia, di andare sempre contro vento, a testa alta, orgoglioso dei propri colori e della propria storia: “Contro tutto e tutti”. Diverse generazioni di spezzini si ritroveranno nella casa-comune alla ricerca dell’ennesima impresa, come tante se ne sono realizzate in 118 anni di storia a tinte bianche. “In casa nostra comandiamo noi - èdi battaglia -, abbiamo battuto nter e Milan, insieme vinceremo contro il Venezia. Non un ...

