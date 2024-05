Primocanale - la Tele-Toti con i soldi di Esselunga Le carte

(Di giovedì 9 maggio 2024) Terrazza Colombo, nel cuore della city sulla sommità del Grattacielo Piacentini, è la location più esclusiva della città di Genova. Ma anche quella più pagata, visto che riceve finanziamenti da molti enti genovesi per organizzare eventi, serate e promozioni politico istituzionali di varia natura. Fin qui nulla di strano, se non fosse che il grande spazio ospita gli studi di, emittentevisiva italiana a carattere regionale e parte integrante del gruppo di Maurizio Rossi, editore indagato nella maxi-inchiesta sul presunto giro di corruzione in Liguria. Segui su affaritaliani.it

