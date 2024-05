Elezioni Europee | al Pd Qualiano Annunziata e Ruotolo

(Di venerdì 10 maggio 2024): dibattito politico al Pd dicon due candidati nella circoscrizione Sud Luciae SandroAl via la campagna elettorale per le imminentiper cui si voterà l’8 e 9 giugno prossimi. Il circolo democratico diLidia Nozzolillo aprirà il dibattito politico con due candidati d’eccezione: Luciae Sandro, introdotti dai saluti del reggente Raffaele Manco. Saranno presenti in sede, presso la sede di via Roma. Un momento importante per definire idee, valori e progetti in un contesto nazionale che mira a minare l’Unione Europea stessa, costruita sulle ceneri della disfacimento conseguito alla seconda guerra mondiale. Un’unità che ...

Nel mese di giugno i cittadini italiani sono chiamati a partecipare alle Elezioni europee e comunali 2024 . In Europa si devono rinnovare i membri del Parlamento europeo, in base alla quota fissata per l’Italia. ...

