L’arrivo di Tanga Loa - tra stupore e ripetitività

(Di venerdì 10 maggio 2024) Che la Bloodline fosse in fase di rimpolpamento era chiaro anche ai non addetti. Da quando Roman è fuori dalle scene, e dopo la caduta del suo regno ad Aprile, il gruppo sta lentamente risorgendo dalle sue ceneri con a capo, come leader provvisorio, l’unico superstite della Bloodline che fù, ovvero Solo Sikoa. Poco importa che Paul Heyman, consigliere fidato del Tribal Chief e vero architetto dietro le sue vittorie, sia riottoso a questa nuova piega assunta dal gruppo. Sikoa ha preso pienamente le redini della storia e semina terrore negli spogliatoi WWE. Vittime illustri di questo regno del terrore sono nell’ordine: Jimmy Uso, Kevin Owens e Randy Orton. Proprio il duo composto da questi ultimi ha riportato una cocente sconfitta a Backlash lo scorso sabato in un match durissimo, il cui esito è stato determinato in favore dei Samoani dal nuovo innesto nella famiglia, ...