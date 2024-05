Piano di Sorrento | truffa un anziano fingendosi un Carabiniere Arrestato

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di venerdì 10 maggio 2024)di: Tuo figlio ha investito una donna incinta, serve denaro per liberarlo.Ladel fintoe del finto avvocato. 22enne in manette, quelle dei veri Carabinieri Ha 80 anni la persona a sollevare la cornetta. Dall’altro lato del telefono un Maresciallo dei Carabinieri. Tuo figlio è stato– dice – ha investito una donna incinta.Una scappatoia è possibile, la vittima è disponibile ad accogliere un risarcimento.L’è travolto dalla preoccupazione. Subito dopo il telefono squilla di nuovo. E’ una donna, il legale incaricato dalla gravida ferita per concordare la somma e definire una “conciliazione”. 30mila euro circa il prezzo della cauzione.Qualcuno sarebbe passato a ritirare il denaro, a domicilio. Prima deitori, ...