Leonardo in Borsa +2,4% dopo cessione Wass a Fincantieri

La Borsa di Milano prosegue in calo la seduta. Il Ftse Mib cede lo 0,2% appesantito dagli ordini in vendita su Leonardo (-3,59%) e Moncler (-3,6%). Ha invertito rotta e ora guida il listino St (+2,6%) seguita dalle banche con Mps in rialzo dell'1,8% ...

Piazza Affari all'insegna della cautela con il Ftse Mib che ondeggia sulla paritaà(+0,07% a 34.267 punti). A tenere a galla il listino gli slanci di Leonardo (+3,3%) e delle banche dopo le trimestrali. In luce in particolare Mps (+1,05%) , Fineco ...

La borsa di Milano apre in rialzo dello dello 0,49% con il Ftse Mib a quota 34.508 punti. Nel listino principale spiccano i guadagni di Iveco Group (+6,87%), Enel (+2,84%) e leonardo (+2,4%).

Le Borse oggi, 8 maggio 2024 di Vito Lops 08 maggio 2024

Borse, probabile un avvio positivo - Borse, probabile un avvio positivo - Ancora una giornata con pochi spunti per la borsa di Tokyo. L’indice Nikkei ha registrato un frazionale progresso dello 0,41% a 38.229 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 38.127 punti e un ...