Sul Nove te lo sogni - Fiorello fulmina Amadeus | l' ultima diretta in Rai

(Di venerdì 10 maggio 2024) «Hai visto che roba? Questi sul 9 te li. I giornalisti non vedevano l'ora che facessi questa battuta». Con queste paroleha accoltoin collegamento con lui a pochi metri dal tavolo della conduzione di «Viva Rai 2», per l'puntata della trasmissione. Il riferimento era alle centinaia di persone che stamane hanno assistito all'puntata dello show su Raidue.ha raggiunto il suo amico e collega per la suapresenza insulle reti della tv pubblica al Foro italico (andrà ancora in onda fino al 1 giugno come conduttore di «Affari tuoi» le cui puntate sono registrate). A pochi metri dal palco, circondato da centinaia di persone,ha raggiuntoa bordo di ...

Viva Rai2!, chiusura show per Fiorello: ospiti Amadeus, Jovanotti e Ultimo - Viva Rai2!, chiusura show per Fiorello: ospiti amadeus, Jovanotti e Ultimo - Tv, Jovanotti e amadeus nell’ultima di Fiorello 10 maggio 2024 Dopo 230 puntate Fiorello conclude il suo show di 'VivaRai2!' con in anteprima spettacolo live per il numeroso pubblico accorso al glass… ...

BigMama: “Chiederò a Ludovica di sposarmi” - BigMama: “Chiederò a Ludovica di sposarmi” - Marianna si è difesa come può, costruendosi una corazza di autoironia e rabbia che le ha permesso di mantenere integre le cose più preziose che possiede: un carattere indistruttibile, la romantica ...

Amadeus da Fiorello e Jovanotti per l'ultima apparizione in Rai prima di passare a Nove: "Questi te li sogni" - amadeus da Fiorello e Jovanotti per l'ultima apparizione in Rai prima di passare a Nove: "Questi te li sogni" - Ospiti dell'ultima puntata dello show Viva Rai 2! di Fiorello sono Jovanotti e amadeus, pronto a passare al Nove di Discovery ...