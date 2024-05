Nocera Inferiore - deceduta la 27enne investita a Napoli | ok al prelievo multiorgano

Leggi tutta la notizia su zon

(Di venerdì 10 maggio 2024) Si è spenta, presso l’ospedale di, la ventisettennenella notte fra sabato e domenica scorsi. A nulla sono valsi purtroppo gli sforzi dei sanitari che si sono alternati in questi giorni al suo capezzale. Una vera e propria tragedia per i genitori, i familiari, gli amici, per tutti. E proprio i genitori, nonostante la tremenda notizia, – si legge nella nota dell’Asl Salerno – hanno trovato la forza di fare una scelta coraggiosa, un lampo di luce nel buio, compiendo in nome ed in memoria della figlia salita in Cielo, un gesto di amore e solidarietà immenso. Un gesto che regala una speranza di vita a tante altre persone in attesa di trapianto. Hanno infatti dato il consenso alla donazione degli organi della giovane. Acquisito il consenso dei familiari è ...