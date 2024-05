Toti - tutti i governatori indagati e poi assolti | ecco l’elenco lunghissimo Un promemoria per i giustizialisti

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo l’arresto del presidente della Liguria Giovanni, la sinistra ha colto la palla al balzo per attaccare la destra. Come accade spesso, però, si pecca di memoria corta, soprattutto in Italia. Tralasciando i guai giudiziari in corso del presidente della Puglia Emiliano, il punto è un altro. Sono tanti, tantissimi iche in questi anni sono stati disarcionati dalle inchieste. Spesso poi risoltesi in assoluzioni. Presidenti di regione di sinistra, centro e destra, eletti dai cittadini e poi costretti (o spinti) al passo indietro per un’indagine che qualche anno più tardi è finita con un’archiviazione o un’assoluzione. Sarà così anche per? Il Messaggero ha sentito alcuni di questi casi eccellenti, tra cui Mario Oliverio, ex presidente della Calabria dal 2014 al 2020, azzoppato da un’inchiesta per abuso d’ufficio e ...