(Di venerdì 10 maggio 2024) "Quando entrate in campo volgete lo sguardo verso la curva, vi sentirete invincibili". Il motto che il ‘maestro’ Sergio Carpanesi, negli anni ‘80, era solito impartire ai suoi giocatori all’ingresso in campo resta d’attualità a distanza di quasi 40 anni. Ora come allora gli Aquilotti sono chiamati a realizzare un’impresa sfruttando la forza dirompente del pubblico del ‘Picco’. I bianchi, contro unche è la terza forza del campionato, dovranno sfoderare una prestazione eccezionale daldi vista tecnico, tattico e agonistico, uno spartito realizzabile solo attraverso il connubio vincente con la propria gente. A guardare i freddi numeri il confronto tra lo Spezia e ilè da brividi: gli Aquilotti, a quota 41 punti, hanno il penultimo attacco del campionato con soli 34 gol realizzati, gli arancionereverdi (70 punti) ...

Squadre in campo per la partita più attesa dell'anno, quella che potrebbe consegnare all' Inter lo scudetto . Le scelte dei due tecnici, l'atmosfera di San Siro, seguite tutto nella nostra diretta testuale

La corsa alla Casa Bianca si presenta più avvincente che mai. nessuno lascerà nulla di intentato. Nel Deep State a stelle e strisce in molti scommettono che Trump non arriverà a novembre. Ma anche sull'altro versante si stagliano novità. In base ...

Lazio, Provedel prepara il rientro in campo tra Nazionale e futuro - Lazio, Provedel prepara il rientro in campo tra Nazionale e futuro - Dopo il lungo infortunio, Ivan Provedel è pronto a tornare protagonista con la Lazio: nel mirino la convocazione con l'Italia per gli Europei ...

Pronto l’assalto al Venezia. La difesa è il punto debole - pronto l’assalto al Venezia. La difesa è il punto debole - I lagunari hanno subito in campionato 44 gol contro i 48 degli aquilotti. In attacco attenzione a bomber Pohjanpalo, capocannoniere a quota 22.

Lazio: Mandas o Provedel, ne resterà solo uno | Lotito pronto a incassare - Lazio: Mandas o Provedel, ne resterà solo uno | Lotito pronto a incassare - Con Ivan Provedel pronto per tornare in campo, in casa Lazio si accende un tanto improvviso quanto prevedibile dibattito: come verrà gestita la rotazione in porta dopo le buonissime prestazioni di ...