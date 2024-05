Doncic in conferenza stampa e parte video porno

(Di venerdì 10 maggio 2024) (Adnkronos) – Lukarisponde alle domande dei giornalisti dopo la vittoria dei suoi Dallas Mavericks sul campo degli Oklahoma City Thunder per 119-110 in gara 2 delle semifinali della Western Conference. La serata dei playoff Nba però va in archivio con un fuoriprogramma che mette in imbarazzo il fuoriclasse sloveno., autore di 29

L'incidente involontario e imbarazzante è stato provocato da un giornalista pre sente in sala interviste. Non si è accorto di avere ancora quella scheda attiva: si è sentito tutto in maniera chiara.Continua a leggere

Doncic imbarazzato in conferenza, sente gemiti sessuali di una donna: è partito un video porno - doncic imbarazzato in conferenza, sente gemiti sessuali di una donna: è partito un video porno - L’incidente involontario e imbarazzante è stato provocato da un giornalista presente in sala interviste. Non si è accorto di avere ancora quella scheda attiva: si è sentito tutto in maniera chiara.

Basket, playoff NBA, Cleveland pareggia il conto con Boston - Basket, playoff NBA, Cleveland pareggia il conto con Boston - Cleveland e Dallas hanno portato in parità le rispettive sfide dei playoff Nba. I Cavaliers hanno sorpreso i Boston Celtics ed i Mavericks hanno battuto gli Oklahoma City Thunder. Donovan Mitchell ha ...

Doncic spiazzato in conferenza stampa, sente degli strani gemiti - doncic spiazzato in conferenza stampa, sente degli strani gemiti - Piccolo incidente a sorpresa in conferenza stampa: doncic sta parlando della sua partita ma viene interrotto dall'audio di un video porno.