Transpotec Logitec 2024 Toni Purcaro - DEKRA | Occorre potenziare la logistica e rendere più competitivo il sistema dei trasporti

(Di venerdì 10 maggio 2024)è stato un evento di grande rilievo per il settore deie della. La fiera ha visto la partecipazione di numerose aziende leader del settore, tra cui spicca, multinazionale tedesca specializzata in ispezioni, verifiche di conformità e certificazioni. S

SolarEdge e-Mobility e LC3 svelano un semirimorchio elettrico - SolarEdge e-Mobility e LC3 svelano un semirimorchio elettrico - Al Transpotec logitec 2024, il Gruppo SolarEdge Technologies e il trasportatore LC3 hanno presentato un nuovo semirimorchio dotato di un assale elettrificato, alimentato da tre fonti, tra cui pannelli ...

Logitech G G923: volante da corsa e pedali per PS4/5 e PC al 41% - logitech G G923: volante da corsa e pedali per PS4/5 e PC al 41% - Goditi lo sconto di Amazon che taglia il prezzo al 41% del mitico volante da corsa con pedali logitech G G923: per PS4/5 e PC.

Logitech G Pro X Wireless, le eccellenti cuffie premium da gaming a 126€ - logitech G Pro X Wireless, le eccellenti cuffie premium da gaming a 126€ - Quest’oggi, però, grazie a questa offerta su Amazon, le ottime cuffie da gaming di fascia alta logitech G Pro X Wireless sono in vendita a un prezzo niente male. Realizzate a quattro mani assieme a ...