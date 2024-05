Verona - travolse e uccise un 13enne “lasciandolo morire come un cane” | condannato a 5 anni e 4 mesi

(Di venerdì 10 maggio 2024) Omicidio stradale aggravato, fuga dopo un incidente e omissione di soccorso, le accuse nei confronti del 40enne di Negrar, Davide Begalli. In aula i genitori, la commozione della madre: "Solo dolore, nessuna soddisfazione o rivalsa, ma una ferita che non si rimarginerà mai".

