Milano - agente aggredito spara e ferisce un 36enne egiziano

(Di venerdì 10 maggio 2024) Nuovo episodio di aggressione ai danni di undelle forze dell'ordine a, solo che questa volta a restare ferito è l'aggressore. Unstato colpito a una spalla, la scorsa notte, a, dopo averalcuni poliziotti all'esterno della stazione Centrale. Dopo aver tentato di fermarlo con il taser, uno degli agenti hato colpendolo. L'uomo, che non è in pericolo di vita, era appena stato denunciato e stava dando in escandescenza e danneggiando arredi urbani brandendo delle pietre. Si tratta di un richiedente protezione internazionale, che sarebbe stato sotto l'effetto di stupefacenti.