Champions League | City batte Inter | Italia triplete di sconfitte Zittiti i gufi del Napoli

Inter ko nella finale diche sorride al Manchester City: Guardiola si impone su Simone Inzaghi 1 - 0 grazie a un gol di Rodri. Per la squadra inglese è la prima vittoria delladella sua storia. ...Grande tensione anche a San Siro per la finale ditra Manchester City e Inter. Guarda il video dell'ingresso in campo di Lukaku ...1 Piccola problema muscolare anche per Edin Dzeko , costretto ad abbandonare il campo al 57' della finale diche l'Inter sta disputando contro il Manchester City. Piccolo indolenzimento per l'attaccante bosniaco che è sembrato non averne più. Subito cambio per Inzaghi che inserisce Romelu ...

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

La squadra di Pep Guardiola conquista il trofeo più ambito dai club, superando la formazione di Inzaghi, sfortunata in un paio di occasioni.L’Inter è stata battuta 1-0 dal Manchester City nella finale di UEFA Champions League, giocata allo stadio olimpico Ataturk di Istanbul. È stata una finale molto più equilibrata del previsto, dato che ...