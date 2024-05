(Di giovedì 9 maggio 2024): segui con noiledel, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24 Anche se ilsi è chiuso ufficialmente con la fine della finestra invernale, il mercato non dorme mai: eccole principalidalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News

CALCIO Il Fanfulla si gode il trofeo dei buoni - CALCIO Il Fanfulla si gode il trofeo dei buoni - Primo posto in Coppa Disciplina nel Girone D e undicesimo assoluto in tutta la Serie D: indietro Sant’Angelo e soprattutto Sangiuliano ...

Calcio: Lega Serie A, assemblea a Roma il 15 maggio - Calcio: Lega Serie A, assemblea a Roma il 15 maggio - (ANSA) - MILANO, 08 MAG - Nuova assemblea in vista per la Lega Serie A. È stata infatti convocata per il prossimo 15 maggio una riunione dei club, che si ritroveranno presso il Salone d'Onore del Coni ...

Riforma Abodi, Galliani a Fanpage.it: “Contrario al controllo del governo sul calcio” - Riforma Abodi, Galliani a Fanpage.it: “Contrario al controllo del governo sul calcio” - All'inizio della settimana ha creato agitazione nel mondo del calcio la notizia che in Consiglio dei ministri, lunedì stesso, sarebbe arrivata una norma per modificare i controlli fiscali sulle ...