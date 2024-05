Real Madrid-Bayern Monaco 2-1 - rimonta al fotofinish e Ancelotti in finale di Champions

Dortmund vs Real Madrid - Dortmund vs real Madrid - La squadra tedesca affronterà i 14 volte campioni del real Madrid, che si sono assicurati il biglietto per Londra battendo il Bayern monaco con un 4-3 complessivo. L'appuntamento più importante nel ...

Joselu da favola: due anni fa a Parigi seguiva il Real Madrid da tifoso - Joselu da favola: due anni fa a Parigi seguiva il real Madrid da tifoso - Joselu è stato il grande protagonista del ritorno della semifinale di Champions League tra real Madrid e Bayern monaco 2-1. Con una doppietta da subentrante ha mandato i Blancos in finale a Wembley ...

Bayern Monaco, Tuchel: 'Sconfitta che fa male. Non ho rimpianti, l'errore di Neuer non capiterà in altri 100 anni' - Bayern monaco, Tuchel: 'Sconfitta che fa male. Non ho rimpianti, l'errore di Neuer non capiterà in altri 100 anni' - Thomas Tuchel, allenatore del Bayern monaco, ha parlato a DAZN della semifinale di ritorno di Champions League persa 2-1 contro il real Madrid: `Fa male. Ci vorrà.