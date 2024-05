All’incirca il 40% delle infrazioni transnazionali resta impunito

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 9 maggio 2024) Parlamento e Consiglio europeo hanno raggiunto un’intesa per contrastare l’impunità degli automobilisti che commettonostradali in una Nazione differente da quello di residenza e quindi alla guida di un veicolo con targa straniera. Lo hanno reso noto le due istituzioni Ue. Ad oggi – informa l’Eurocamera –il 40%rimane. Per “prevenire la guida spericolata all’estero”, secondo quanto si legge in una nota dell’Europarlamento, le norme aggiornate amplieranno l’elencoal codice della strada commesse da conducenti non residenti. Scattano l’assistenza transfrontaliera e multe per i conducenti pericolosi. Oltre all’eccesso di velocità, alla guida in stato di ebbrezza o al mancato arresto a un semaforo rosso, ...