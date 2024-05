Toti - le telefonate | Sono buttato in barca da Ald - facciamo la proroga così è tranquillo Le accuse di corruzione al governatore

“Senti Renato, io sono nelle mani di Giovanni per questi due supermercati qua. Per cui se vogliamo mettere il tuo vino devi parlare con Giovanni”. È la mattina del 17 marzo 2022 e Francesco Moncada, consigliere d’amministrazione di Esselunga e ...

Pur di "ottenere l'elezione o la rielezione" avrebbe "svenduto la propria funzione e la propria attività in cambio di finanziamenti, abdicando in tal modo ai propri importanti doveri istituzionali". È con queste parole che la gip di Genova Paola ...

Il presidente della Liguria Giovanni Toti è accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Al centro dell'indagine il rapporto con l'imprenditore Aldo Spinelli, consistente secondo i pm genovesi in ...

Genova e la corruzione fatturata. Schlein cerca i colpi da biliardo - La tranquillità di toti è una flebo di retorica e le intercettazioni documentano la dissipazione di una comunità politica, ma la corruzione fatturata non sembra corruzione. Caro Merlo, bella la foto ...

Un nuovo terminal e la mastodontica Diga. I progetti del porto di Genova sotto la lente delle Procure - A Genova è stato quindi aperto un fascicolo che punta a far luce sulla regolarità di almeno uno dei numerosi appalti assegnati per i lavori ma potrebbe allargarsi per via delle intercettazioni ...

Caso Toti: ecco le intercettazioni - "Non ci crede nessuno che teniamo le rinfuse per trent'anni, neanche Pinocchio", avverte toti in una conversazione. Il governatore verrà interrogato dopodomani, vuol dimostrare che tutta la vicenda, ...