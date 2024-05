Sull’orlo dell’abisso

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Macron insiste che la Nato mandi truppe in Ucraina e alcuni Paesi lo appoggiano. Ma siamo tutti impazziti? Qui si prepara la terza guerra mondiale.Alfredo MeucciVia email Gentile lettore, è la deriva che alcuni di noi avevano previsto fin dal primo giorno di guerra. Siamo più vicini alla catastrofe di quanto si pensi. Scholtz ha rivelato che tecnici militari inglesi e francesi sono a Kiev e manovrano i sistemi d’arma più complessi. L’ex Sottosegretario alla Difesa Usa Stephen Bryen scrive su Asia Times (testata cinese) che la Francia ha inviato a Kiev 100 soldati della Legione straniera e altri 1400 stanno partendo. Si tratta di fanteria d’assalto per supplire alla carenza di uomini di Kiev. La Francia nega, ma è chiaro che la guerra Nato-Russia è già in atto, per ora a bassa intensità. Lei saprà di misteriosi incidenti occorsi in alcune fabbriche d’armi russe. Ebbene, Mosca pare stia ...