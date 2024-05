Real Madrid-Bayern Monaco 2-1 - Tuchel | Il Bernabeu condiziona gli arbitri

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Grandi polemiche nel post-partita di2-1, semifinale di ritorno della Champions League 2023/2024 che ha visto i Blancos ribaltare la partita nel finale conquistando così la finalissima di Wembley. L’allenatore dei bavaresi Thomasnon nasconde rabbia e frustrazione per l’episodio del gol di de Ligt reso inutile dal fischio anticipato dell’arbitro Marciniak: “Ci è stato negato un gol, penso che ilabbia un certo effetto sugliche vengonoti – afferma senza mezzi termini il tecnico del– La partita è cambiata per un errore individuale di un nostro giocatore, che fino a quel momento era stato il migliore in campo e ci aveva salvato.” SportFace.