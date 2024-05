Inzaghi sogna a Milano | l’Inter lo blinda Summit a fine stagione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Simoneguideràanche nel prossimo futuro. Il tecnico dello scudetto e i nerazzurri continueranno ancora insieme: sarà un’estate ricca di incontri. LEADER – Simoneè sempre più leader indiscusso e trascinatore di questa Inter campione d’Italia. Il tecnico piacentino, dopo aver preso e modellato alla perfezione il ciclo aperto da Antonio Conte, adesso è pronto a guidare i suoi con uno scudetto da protagonista. L’ex Lazio, archiviata la, si siederà a tavolino per definire il futuro che sarà senza ombre di dubbio a tinte nerazzurre. Lache sta per volgere al termine è stata quella della consacrazione definitiva. Etichettato dagli altri come l’uomo delle coppe senza mai vincere il campionato, quest’anno Simoneha portato in bacheca ...

L’Inter ora affronterà il Frosinone in campionato, partita in programma venerdì sera alle 20.45. Inzaghi vuole subito un riscatto dopo il KO ininfluente di Reggio Emilia. RIALZARSI ? L’Inter è pronta a riaprire i battenti di Appiano Gentile per ...

Inter, Ausilio: "Leao era nostro. Ecco che cosa manca per il rinnovo di Lautaro. Calha Sì in una telefonata" - ...e difendere i colori dell'Inter. Situazione Inzaghi Quella è una formalità . Non ne abbiamo nemmeno parlato perché per noi è talmente una formalità che ci siederemo intorno a un tavolo e, come l'...

Inter, Ausilio: "Rinnovo di Lautaro C'è la volontà delle parti, nessuna fretta" - Rinnovo di Inzaghi una formalità, per quello di Lautaro c'è la ... Leao era vicino all'Inter: avevamo l'accordo con il ...